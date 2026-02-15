Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Premier Lig devlerinden Mateus Mane harekatı!
Premier Lig devlerinden Mateus Mane harekatı!

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool ile Manchester United, Wolverhampton'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Mateus Mane için kolları sıvadı.

Wolverhampton forması giyen Mateus Mane, devlerin ilgi odağı oldu.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Liverpool, genç oyuncunun transferi için yüz yüze görüşmeler gerçekleştirirken, yaklaşık 50 milyon Sterlin bonservis bedeli talebiyle karşı karşıya kaldı.

Manchester United'ın da genç orta sahayı yakından takip ettiği belirtilen haberde, şartların oluşması halinde resmi adım da atabileceği ifade edildi.

Wolves'un oyuncuyu satma konusunda aceleci olmadığı ancak yaz aylarında ciddi bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapabileceği de eklendi.

