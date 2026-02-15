Prim time Barış Alper!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Suudi Arabistan'a satılmayan Barış Alper Yılmaz'a zam yapılmıştı. Garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkartılan 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine özel bonuslar koyuldu.Eyüpspor maçında İcardi'ye gol pası veren Barış Alper Yılmaz, 10. asistine imzasını koydu. 8 golü olan Barış, iki kez daha tabelaya etki ederse bonusu kapacak. Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın transferiyle de kanat rotasyonunda Okan Buruk'un eli güçlenmiş oldu.