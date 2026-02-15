RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam saat 20.00'de RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını; Esat Sancaktar ve Mustafa Savanlar yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Muhammet Ali Metoğlu yürütecek.

VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak. AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum yer alacak.

Ligdeki diğer maçların VAR hakemleri:

Kocaelispor - Gaziantep FK: Yasin Kol

Göztepe - Kayserispor: Sarper Barış Saka