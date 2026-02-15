Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyon yap sözleşmeyi kap
32 yaşındaki golcünün geleceğiyle ilgili kararı henüz vermeyen sarı-kırmızılı yönetim, takım 4. kez mutlu sona ulaşır ve İcardi de golleriyle zafere katkıda bulunursa Kral’ını ödüllendirecek

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray'da Mauro İcardi rüzgârı esiyor. Eyüpspor'a hattrick yaparak bu sezon toplamdaki gol sayısını 15'e yükselten Arjantinli yıldız, fizik olarak istenilen seviyeye geldi. Fazla kilolarından kurtulan tecrübeli golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Aslan'daki mukavelesini uzatmak isteyen Mouro İcardi'nin temsilcisi Elio Pino, bir süre önce İstanbul'a geldi ve sarı-kırmızılı yetkililerle görüştü. Tangocu'nun performansını yakından takip eden Galatasaray yönetimi, henüz anlaşma yapmadı.

İNDİRİM YAPMAYA HAZIR
Sarı-kırmızılı yetkililer, İcardi'nin geleceğiyle ilgili kararı sezon sonuna bıraktı. Galatasaray tekrar şampiyon olursa ve 32 yaşındaki oyuncu, atacağı gollerle katkıda bulunursa yeni sözleşmesi hemen önüne koyulacak. Kariyerine en az 2 sene daha sarı-kırmızılı takımda devam etmek isteyen deneyimli yıldız, 10 milyon Euro'yu bulan ücretinde indirim yapmaya hazır durumda. İcardi devre arasında Juventus'un gündemine gelmiş ancak tecrübeli futbolcunun net tavrı sonrası İtalyan devi geri vites yapmıştı.

HAT-TRİCK MUTLULUĞU
İcardi, hat-trick yapmanın sevincini sevgilisi China Suarez ile yaşadı. Maç topunu eve götüren Arjantinli yıldız, kız arkadaşıyla böyle poz verdi. Bu fotoğraf, çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı.

