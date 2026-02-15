Sinan Kaloğlu: Zirve yarışımız devam ediyor!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan Amedspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını belirten Sinan Kaloğlu şu sözleri dile getirdi:

"Çünkü sahamızda önemli iki puan bıraktık. Hazırlıklarımızı kazanmak üzerine yaptık. Hafta içinde çok iyi hazırlanmıştık. Pozisyonlara girdik, çok kaçırdık. Bizim gibi takımın bu kadar pozisyonu kaçırmaması gerekiyordu. Geçiş yedik, o bizi yordu. Rakibimiz iyi mücadele etti. Biz zaman zaman zorlandık. Önemli olan gol atmak. Haftalar ilerliyor. Çok güzel bir atmosfer oluşturan taraftarımıza üzüldük en çok. Merak etmesinler bu takım şampiyon olacak. Kafamızı kaldırıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok güzel mücadele ettik. 3 gün sonra bir karşılaşmamız var Sarıyer ile. Her maçı almak için çıkacağız. Çok net pozisyonları kaçırdık. Neticesinde zirve yarışımız devam ediyor. İnşallah sezon üst lige çıkan taraf olacağız. Herkesin karalar bağlamasına gerek yok, isteyeceğiz ve bir üst lige çıkacağız. İkinci yarı skoru koruma adına bazen oyuncularımız stres yapıyor. Biz de orta sahayı üçledik direnci arttırmak için. Şanssız bir gol yedik. Rakibin bir isabetli şutu vardı o da gol oldu. İkinci yarının sonlarına doğru pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik."