Taktikle değil yetenekle!

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco maç sonrası şunları söyledi: "Gollerin nasıl geldiğinin önemi yok. Önemli olan pozisyona girmenizdir. Bizim için zorlu bir atmosferdi. Çok fazla yüksek tempoda oynayan futbolcum var, bu bir lüks. Herkes iyiydi. Ama birisini söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta önce farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız, kendinize inanırsanız karşılığını alırsınız. O da bu anlamda bir örnek. Yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Yapmamız gereken, tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak. Bu maçta önemli olan, taktikten çok oyuncuların performansı ve yetenekleriydi."

KANTE ETKİSİZ KALDI

Fenerbahçe'nin yıldız transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli forma ile ikinci maçına Trabzonspor karşısında çıktı ancak beklentileri karşılamaktan uzak bir görüntü sergiledi. Fransız yıldız, oyunun hücum yönünde hiç yoktu. Ne orta yapabildi ne de şut çekebildi. Sadece 1 kez şut pası verdi. 72. dakikada yerini Nene'ye bırakan Kante, 24 pas yaparken yüzde 91,7 pas isabeti yakaladı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken 3'ünü kaybetti. 2 hava topu kazanıp, 2 kez meşin yuvarlağı rakipten kaptı. Ayrıca Trabzonspor'un 1 atağını uzaklaştırdı.

REKORA ORTAK OLDU

TEDESCO, F.Bahçe'nin başında görev yaptığı ilk 19 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. İtalyan hoca, bu performansıyla kulüp tarihinde göreve başladıktan sonra en uzun süre yenilgi almayan çalıştırıcı olan Oscar Hold'un rekoruna ortak oldu. Tedesco, bu süreçte 13 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

TARTIŞILAN POZİSYONLAR KOLLA TEMAS İTİRAZI

15. dakikada Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu beraberlik golünün asistini yapan İsmail Yüksek'in topu koluyla kontrol ettiği gerekçesiyle bordo- mavililer uzun süre itiraz etti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'la yaptığı görüşme sonrası golü verdi.

FAUL BEKLENTİSİ

43. dakikada Kerem, Nwaiwu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sonrasında gelişen atakta Trabzonspor, Onuachu ile 2-2'yi yakaladı. Sarı-lacivertliler, faul itirazında bulundu. Meler, VAR incelemesinin ardından santrayı gösterdi.