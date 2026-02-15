Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Thomas Reis, Kayserispor’un teklifini reddetti!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 15:05

Thomas Reis, Kayserispor’un teklifini reddetti!

Kayserispor, Samsunspor ile yollarını ayıran Thomas Reis'e teklif götürdü. Alman teknik adam, yurt dışında takım çalıştırmak istemesi nedeniyle teklife olumsuz cevap verdi.

DHA
Thomas Reis, Kayserispor’un teklifini reddetti!
  • ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor mevcut teknik direktör Radomir Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdürürken, bir yandan yeni teknik direktör arayışlarına da devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis ile görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Alman çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı. Thomas Reis'in, kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyleyerek Kayserispor'un teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Öte yandan, Kayserispor'un önceki sezonlarda teknik direktörlüğünü yapan ve son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u çalıştırarak yollarını ayıran Çağdaş Atan ile de irtibat kurduğu, Atan'ın da bu süreçte faydalı olamayacağını düşündüğü için teklifi kabul etmediği, sezon başı teklifi değerlendirebileceğini söylediği belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Thomas Reis, Kayserispor’un teklifini reddetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz