Thomas Reis, Kayserispor’un teklifini reddetti!

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor mevcut teknik direktör Radomir Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdürürken, bir yandan yeni teknik direktör arayışlarına da devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis ile görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Alman çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı. Thomas Reis'in, kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyleyerek Kayserispor'un teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Öte yandan, Kayserispor'un önceki sezonlarda teknik direktörlüğünü yapan ve son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u çalıştırarak yollarını ayıran Çağdaş Atan ile de irtibat kurduğu, Atan'ın da bu süreçte faydalı olamayacağını düşündüğü için teklifi kabul etmediği, sezon başı teklifi değerlendirebileceğini söylediği belirtildi.