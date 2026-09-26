SON DAKİKA | İspanya müthiş maçta İngiltere'yi yıktı! (MAÇ ÖZETİ İZLE)

İkinci yarıya da temposunu kaybetmeden başlayan İngiltere, 53. dakikada Rodri'nin Bellingham'a ceza alanındaki müdahalesi sonrası VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bir dakika sonra atışı kullanan Kane'in vuruşunda, üst direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada Baena'nın topuk pasıyla ceza alanında çok net pozisyona giren Yamal'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın bir saatlik bölümü geride kaldığında İspanya, İngiltere'nin kendi yarı alanında kaptırdığı topla beraberliği yakaladı. Nico O'Reilly'nin kaybettiği topu Olmo, müsait durumdaki Baena'ya aktardı. Bu futbolcunun ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

İspanya, 74. dakikada yeniden öne geçti. Baena'nın pasıyla üç İngiliz oyuncunun arasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mikel Oyarzabal, topu Trafford'un üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-3.

Kalan bölümde rakip ceza alanında pozisyonlar bulan ancak son toplarda etkili olamayan İngiltere karşısında İspanya sahadan 3-2 galip ayrıldı.