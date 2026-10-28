5 gollü maçta turlayan Bursa Yıldırımspor! İşte o goller

3. Lig ekibi Bursa Yıldırımspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 2. Lig takımı Sakaryaspor ile karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-2 kazandı.

Bursa Yıldırım'a galibiyeti getiren golleri 36' Efe Yüceer, 68'de Arel Polat ve 78'e Erkan Arda kaydetti. Sakaryaspor'un golleri Mert Akoğlu ve Gökhan Akkan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Bursa Yıldırım, Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

GOL | Sakaryaspor 0-1 Bursa Yıldırımspor

GOL | Sakaryaspor 1-1 Bursa Yıldırımspor

GOL | Sakaryaspor 1-2 Bursa Yıldırımspor

GOL | Sakaryaspor 1-3 Bursa Yıldırımspor

GOL | Sakaryaspor 2-3 Bursa Yıldırımspor

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