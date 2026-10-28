MAÇ ÖZETİ İZLE: Sakaryaspor 2-3 Bursa Yıldırımspor

28 Ekim 2026 22:29

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursa Yıldırımspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Efe Yüceer, Arel Polat ve Erkan Arda Çağdaş kaydetti. İşte maçın goller...