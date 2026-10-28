MAÇ ÖZETİ İZLE: Sakaryaspor 2-3 Bursa Yıldırımspor
28 Ekim 2026 22:29
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursa Yıldırımspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Efe Yüceer, Arel Polat ve Erkan Arda Çağdaş kaydetti. İşte maçın goller...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:28
MAÇ ÖZETİ İZLE: Sakaryaspor 2-3 Bursa Yıldırımspor 28.10.2026 | 22:29
00:57
GOL İZLE | Kars 36 Spor 0-1 Antalyaspor (5'Dario Saric) 28.10.2026 | 14:59
01:10
GOL İZLE | Kars 36 Spor 0-2 Antalyaspor (90+2' Arda Altun) 28.10.2026 | 15:04
08:57
MAÇ ÖZETİ İZLE | Alanyaspor 4–1 12 Bingölspor 27.10.2026 | 23:26
08:02
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kocaelispor 3–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor 27.10.2026 | 21:06
11:04
MAÇ ÖZETİ İZLE | Boluspor 1-3 Karşıyaka 27.10.2026 | 19:07
08:06
MAÇ ÖZETİ İZLE | Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK 27.10.2026 | 17:55
01:16
GOL İZLE | Etimesgut SK 0-2 Gaziantep FK (41'Efe Sarıkaya) 27.10.2026 | 14:25
08:02
Eskişehirspor 4-1 1922 Akşehirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 07.10.2026 | 23:35
09:04
Malatya Yeşilyurt SK 3-1 Gelecek Siirt 56 SK (MAÇ SONUCU-ÖZET) 07.10.2026 | 20:56
09:28
Zonguldak Kömürspor 0-1 Düzcespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 07.10.2026 | 17:45
10:16
MAÇ ÖZETİ İZLE | Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor 06.10.2026 | 22:17
10:51
MAÇ ÖZETİ İZLE | Sakaryaspor 2-0 ArIt Kayadibispor 06.10.2026 | 21:04
09:51
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kırklarelispor 1-0 Bayburtspor 06.10.2026 | 19:08
01:07
GOL İZLE | Sakaryaspor 2-0 Arit Kayadibispor (Hakkı Türker) 06.10.2026 | 19:05