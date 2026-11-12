Son dakika: A Milli Futbol Takımı, Belçika’ya mağlup! Zafer hasreti devam ediyor

Savunma dörtlüsünü; Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'yü sahaya süren Yalçın; hücum hattının sağında Yunus Akgün, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise daha önce açıkladığı gibi Enes Ünal oldu.

A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda 3'üncü maçını oynadı. İzmir'de 2022 yılında oynadığı maçta Litvanya'yı 2-0 ile geçen Türkiye, ikinci maçında ise 2024 yılında İzlanda'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı iki maçından da galibiyetle ayrıldı.