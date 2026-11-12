Son dakika: A Milli Futbol Takımı, Belçika’ya mağlup! Zafer hasreti devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında Belçika ile kozlarını paylaştı. Kritik müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çaldı. Sandro Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni üstlendi.
VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da ise Luca Cibelli görev aldı.
Zorlu müsabaka ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlandı.
A Milli Futbol Takımı, öne geçtiği maçta Belçika'ya 2-1 kaybetti.
A Milli Futbol Takımı'nın golünü 20. dakikada Arda Güler kaydetti. Belçika'da fileleri 27. dakikada Kevin De Bruyne ile 30. dakikada Charles De Ketelaere havalandırdı.
Bu sonucun ardından Belçika puanını 9'a yükseltti.
A Milli Futbol Takımı ise grupta puansız kalmaya devam etti ve son sıraya demir attı.
A Milli Futbol Takımı, grup aşamasının son maçında Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.
Belçika ise gruptaki son maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Belçika maçında penaltı bekledi!
GOL İZLE | Türkiye 1-0 Belçika (Arda Güler)
GOL İZLE | Türkiye 1-1 Belçika (Kevin De Bruyne)
GOL İZLE | Türkiye 1-2 Belçika (Charles De Ketelaere)
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Barış Alper Yılmaz ile gole yaklaştı!
Türkiye - Belçika: 1-2
Goller: 20' Arda Güler, 27' Kevin De Bruyne, 30' Charles De Ketelaere
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Ceza sahası yayının gerisinden Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada Belçika eşitliği sağladı. Doku'nun sol kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altıpas gerisinde buluşan De Bruyne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
30. dakikada Belçika öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan De Cuyper pasını ceza sahası içindeki Moreira'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. De Cuyper, önünde kalan topu bu kez altıpas üzerindeki De Ketelaere'ye aktardı. De Ketelaere, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahasına giren De Ketelaere, altıpas üzerinde defans oyuncularının arasında vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Hızlı atakta topla ilerleyen Arda Güler, meşin yuvarlağı ceza sahası solundaki Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Lammens meşin yuvarlağı kontrol etti.
82. dakikada Zeki Çelik, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Deniz Gül'e aktardı. Deniz Gül'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Lammens meşin yuvarlağı çeldi.
90+2. dakikada ceza sahası içerisindeki Yunus Akgün, meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci Lammens uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.
Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Doku, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere.
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine getiren Sergen Yalçın, Ay-yıldızlıların başındaki ilk maçına İzmir'de çıktı.
Tecrübeli teknik adam, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş'ta görev aldığı dönemde hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmişti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçında santrforlu sistemi tercih etti. Dün gerçekleştirilen basın toplantısında Enes Ünal'ın görev yapacağını belirten tecrübeli teknik adam, kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet etti.
Savunma dörtlüsünü; Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'yü sahaya süren Yalçın; hücum hattının sağında Yunus Akgün, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise daha önce açıkladığı gibi Enes Ünal oldu.
A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda 3'üncü maçını oynadı. İzmir'de 2022 yılında oynadığı maçta Litvanya'yı 2-0 ile geçen Türkiye, ikinci maçında ise 2024 yılında İzlanda'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı iki maçından da galibiyetle ayrıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de oynanan karşılamada milli takımı yalnız bırakmadı. Bakan Bak, mücadeleyi protokol tribününde TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte takip etti.
Türkiye'nin Belçika'yı konuk ettiği karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. İzmir'de yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre illerden ve İstanbul'dan gelenler tribünleri doldurdu. Karşılaşma kapalı gişe oynandı.
Geçtiğimiz günlerde Aliağa'daki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden 17 vatandaşımız ve eski milli futbolcu Kemal Batmaz için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk ettiği mücadelede öncesinde Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Beşiktaşlı Leandro Trossard ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.