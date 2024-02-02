Bakambu piyangosu!

Sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor… Cedric Bakambu, La Liga ekibi Real Betis ile her konuda anlaşmaya vardı. Sezon başında Al-Nasr'dan 700 bin Euro'ya transfer edilen Kongolu oyuncu, ilk haftalarda forma şansı bulsa da sonrasında kulübeye mahkum olmuştu. Bayern Münih maçında attığı golle birlikte geri dönüşünü yapan 32 yaşındaki golcü, Afrika Kupası performansı ile birlikte yeniden İspanya yolculuğuna çıktı.Yapılan görüşmelerde 6 milyon Euro'dan kapıyı açan Cimbom'a İspanyollar ise 3.5 milyon Euro önerdi. Pazarlıkların ardındanbonusa el sıkışıldı.