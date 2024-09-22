Derbinin 1 numarası!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, derbinin kahramanı oldu. 38 yaşındaki kaleci, derbiye tam konsantrasyonla çıkarken takım arkadaşlarını da motive etti. Sarı-lacivertli futbolcular, atağa kalktıklarında Muslera duvarına tosladı. Uruguaylı eldiven, kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtarmayı başardı. Yediği gol ise penaltıdan geldi.Ancak 17 hatalı pasla da sahanın en kötüsüydü. 11 Ağustos 2011'de sarı-kırmızılı kulübün kapısından içeri giren başarılı file bekçisi, burada tam 19 kupa kaldırdı. Cezası nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada (PAOK, Rigas Skola, Elfsborg) forma giyemeyecek.Galatasaray'ın son gün transferi Roland Sallai, statü gereği Gaziantep FK maçında forma giyememişti. Düne kadar sarı-kırmızılıların derbi 11'inde Macar futbolcunun oynayacağı konuşuluyordu. Ancak Yunus Akgün formayı bırakmadı… 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Gaziantep'teki iyi futbolunun ve attığı golün ödülünü Kadıköy'de aldı. Yunus Akgün derbiye ilk 11'de başlarken, kulübedeki Sallai 75'te Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.taraftarı çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşarken, seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartlar açıldı. Spor Toto (Okul Açık) tribününde sarı-lacivertli kartonların üzerinde dev bir görsel açılırken, "Attack Fener" yazısı stadyumda bulunanları karşıladı.Maraton ve Kuzey tribünlerinde de dev Fenerbahçe bayrakları açıldı.FENERBAHÇE GALATASARAY derbisinin ardından Ülker Stadyumu'nda protokol tribününde tansiyon yükseldi. İddiaya göre; Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, Galatasaraylı yöneticilere su fırlattı ve su, sarı-kırmızılı yönetici Ece Bora'ya isabet etti. Bunun üzerine Bora, öfkeyle küfür ederek tepkisini gösterirken arbede çıktı. Galatasaray yönetimi, Hakan Safi'nin tespit edilmesi için kamera kayıtlarını talep etti ancak Fenerbahçe kulübü, bu talebe henüz olumlu yanıt vermedi.Teknik Direktörü Okan Buruk'un, eşsiz bir istatistiği bulunuyor. 50 yaşındaki teknik adam, 2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 6 kezle en fazla mağlup eden teknik direktör durumunda. Ayrıca Buruk (2G/1B), Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye konuk olduğu ilk üç maçta mağlubiyet yaşamayan ikinci teknik direktör oldu (Jupp Derwall; Mayıs 1985-Eylül 1986 arasında 1G/2B).