Derbinin 1 numarası!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, derbinin kahramanı oldu. 38 yaşındaki kaleci, derbiye tam konsantrasyonla çıkarken takım arkadaşlarını da motive etti. Sarı-lacivertli futbolcular, atağa kalktıklarında Muslera duvarına tosladı. Uruguaylı eldiven, kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtarmayı başardı. Yediği gol ise penaltıdan geldi. Özellikle 24. dakikada Oosterwolde'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda müthiş bir refleks gösterdi. 8 kurtarış yapan Muslera, bu istatistiğiyle sezonun en iyi karnesine de imza attı.
Ancak 17 hatalı pasla da sahanın en kötüsüydü. 11 Ağustos 2011'de sarı-kırmızılı kulübün kapısından içeri giren başarılı file bekçisi, burada tam 19 kupa kaldırdı. Cezası nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada (PAOK, Rigas Skola, Elfsborg) forma giyemeyecek.
MAÇIN FOTOĞRAFI
Okan Buruk, gelen gollerin sevinciyle büyük mutluluk yaşadı. Bir pozisyon sonrası F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho üzülürken, Buruk'un gülümsediği an fotoğraf karesine böyle yansıdı.
YUNUS'UN ÖDÜLÜ ILK 11!
Galatasaray'ın son gün transferi Roland Sallai, statü gereği Gaziantep FK maçında forma giyememişti. Düne kadar sarı-kırmızılıların derbi 11'inde Macar futbolcunun oynayacağı konuşuluyordu. Ancak Yunus Akgün formayı bırakmadı… 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Gaziantep'teki iyi futbolunun ve attığı golün ödülünü Kadıköy'de aldı. Yunus Akgün derbiye ilk 11'de başlarken, kulübedeki Sallai 75'te Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.
'BİZ ONLARIN EN BÜYÜK KORKUSUYUZ'
Fenerbahçe
taraftarı çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşarken, seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartlar açıldı. Spor Toto (Okul Açık) tribününde sarı-lacivertli kartonların üzerinde dev bir görsel açılırken, "Attack Fener" yazısı stadyumda bulunanları karşıladı. Görselin alt tarafında ise "Remember we are their biggest fear (Unutmayın, biz onların en büyük korkusuyuz)" yazısı yer aldı.
Maraton ve Kuzey tribünlerinde de dev Fenerbahçe bayrakları açıldı.
PROTOKOL TRİBÜNÜNDE GERGİNLİK!
FENERBAHÇE GALATASARAY derbisinin ardından Ülker Stadyumu'nda protokol tribününde tansiyon yükseldi. İddiaya göre; Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, Galatasaraylı yöneticilere su fırlattı ve su, sarı-kırmızılı yönetici Ece Bora'ya isabet etti. Bunun üzerine Bora, öfkeyle küfür ederek tepkisini gösterirken arbede çıktı. Galatasaray yönetimi, Hakan Safi'nin tespit edilmesi için kamera kayıtlarını talep etti ancak Fenerbahçe kulübü, bu talebe henüz olumlu yanıt vermedi.
FENERBAHÇE AVCISI BURUK
GALATASARAY
Teknik Direktörü Okan Buruk'un, eşsiz bir istatistiği bulunuyor. 50 yaşındaki teknik adam, 2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 6 kezle en fazla mağlup eden teknik direktör durumunda. Ayrıca Buruk (2G/1B), Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye konuk olduğu ilk üç maçta mağlubiyet yaşamayan ikinci teknik direktör oldu (Jupp Derwall; Mayıs 1985-Eylül 1986 arasında 1G/2B).