Hedef Avrupa rotası İtalya!

G.Saray'a imza attığı Temmuz 2021'den bu yana büyük bir çıkış içinde olan Barış Alper Yılmaz, artık rotasını da Avrupa olarak belirledi. Sezon başında yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olması ve başarısı sonrasında milli oyuncu da kendini hazırlamaya başladı. Sezon başında Nottingham Forest'ın teklifte bulunduğu 24 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray satmamıştı. Avrupa kulüplerin radarında olan Barış Alper Yılmaz, İngilizler'den sonra İtalyanlar'ı da peşine taktı.

İNGİLİZCESİNİ DE GELİŞTİRİYOR

Devre olmadan 9 gole ulaşarak kariyer rekoru kıran milli yıldızın Serie A'dan talipleri var. Bu ilginin farkında olan Barış Alper, İngilizce'den sonra İtalyanca dersi almaya başladı. Avrupa hayali olan hücumcu, yabancı dil öğrenerek kendisine yatırım yapıyor. 2000 doğumlu yıldız oyuncunun son Kayserispor maçının ardından takım arkadaşı Jakobs'la kurduğu İngilizce iletişim, sar-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.





İMPARATOR'UN İZİNDE

BARIŞ Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a transferi Fatih Terim'in ısrarı ile gerçekleşmişti. Ankara Keçiörengücü'nde oyuncuyu keşfeden sarı-kırmızılı kulüp, sonrasında transferi 2.1 milyon Euro'ya bitirdi. Barış, artık İtalyanca öğrenmeye başlarken akıllara da Fiorentina'ya gitmeden önce İtalyanca öğrenen Fatih Terim getirdi...



G.SARAY'A DEV GELİR 1.7 MİLYAR TL

Bu sezon önemli sponsorluklara imza atan ve kasasını dolduran sarı-kırmızılı kulübe, bir müjde de SPK'dan geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, uzun zamandır Bankalar Birliği'nden çıkmak isteyen Galatasaray'ın sermaye artırımı isteğini kabul ettiği bildirildi. Cimbom, bu anlaşmaya göre 1 milyar 728 milyon TL gelir elde edecek. Önceliğini Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmaya veren sarıkırmızılıların, kasasına koyacağı paranın bir kuruşunu dahi transfere veya başka bir harcamaya kullanmadan buraya aktaracağı öğrenildi. Bu operasyonda başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'nun önemli rol oynadığı ifade edildi. Başkan Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kulübü borç yükünden kurtarmak için projelerini sürdürdüklerini belirterek "Bankalar Birliği konsorsiyumu ile imzalanan yapılandırma anlaşmasını artık bitirmek istiyoruz. Faiz yükünden kurtulmak için bu anlaşmayı sonlandırmanın eşiğine geldik" ifadesini kullanmıştı.