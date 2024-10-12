Hücumda aslan defansta kanarya

Üç Büyükler'in bu sezonki performansı kimi kesimi mutlu ederken, kimini ise hayal kırıklığına uğrattı. Flaş transferlerle Mourinholu Fenerbahçe, son iki sezonun şampiyon hocası Okan Buruklu Galatasaray ve baştan aşağı kabuk değiştiren Van Bronckhorstlu Beşiktaş'ın durumuna SABAH Spor mercek tuttu. İşte detaylar: 8 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de lider Galatasaray birçok değerde farkını gösterdi.Attığı maç başı 17 şut, 6.8 isabetli şut ve yarattığı 49 fırsatın yanı sıra ceza sahası içinde 21, akan oyunda 12 golüyle Cimbom, hücumda lider geldi. 0.1'lik değeriyle ise en az ofsayta düşen ekip...Hücum hattına 34 milyon Euro bonservis harcayan Fenerbahçe, maç başına 2.3'er gol ve puan ortalaması,İsabetli orta değerinde (6.6) açık ara zirvede yer alan sarı-lacivertli ekip, gol yemeden bitirdiği maç (5), en az gol yiyen takım (5) ve kalesinde karşılaştığı gol beklentisinde xGA (4.9) liderliği bırakmadı.Transferiyle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ta Bronckhorst'un mantalitesi rakamlara yansıdı. Kartal, topla oynama (%59), toplam pas (474.1) isabetli pas (395.6) ve rakip yarı sahada isabetli pas (215.7) değerlerinde en üstte yer aldı.12.1'lik top kesme karnesindeki liderliği de Kartal'a en az gol yiyen ekibi (5) olarak döndü.G.SARAY, dört günlük iznin ardından Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan Hakim Ziyech, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Sorunu bulunan diğer isim Victor Osimhen ise bireysel çalışmalarını sürdürdü. Eylül ayında gittiği Fas Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan 31 yaşındaki Ziyech, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve kariyerine Fluminense'de devam eden Felipe Melo, futbolu 2025 sezonu sonunda bırakacağını açıkladı. 41 yaşındaki oyuncu, hedefinin FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda son kez sahaya çıkmak olduğunu söyledi.