İkisi de başarısız

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik sert ifadeler kullandı. G.Saray Lisesi'nin geleneksel pilav gününe katılan başkan Özbek, F.Bahçe kongresinde yaşananlar ve kendisine yönelik sözlerin ardından soruları yanıtladı. "Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma...Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı!" ifadelerini kullanın Özbek şöyle devam etti: "Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi.Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün!""Bu tribünlere insanları toplayıp, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Sözlerine biraz dikkat etsin.Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar. Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez.