İkisi de başarısız

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik sert ifadeler kullandı. G.Saray Lisesi'nin geleneksel pilav gününe katılan başkan Özbek, F.Bahçe kongresinde yaşananlar ve kendisine yönelik sözlerin ardından soruları yanıtladı. "Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük! İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor.
Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı!" ifadelerini kullanın Özbek şöyle devam etti: "Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin!
Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün!"
'AÇTIĞIMIZ SERGİLERİ GEZSİNLER'
"Bu tribünlere insanları toplayıp, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Sözlerine biraz dikkat etsin. Aziz Bey (Yıldırım) ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok! Türk spor tarihini öğrensinler, gelip açtığımız sergiyi gezsinler.
Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar. Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez. İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu."