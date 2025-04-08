İnsanüstü bir Barış!

Galatasaray'da son iki sezonda Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz oldu. Kenar forvet rolünde transfer edildiği sarı-kırmızılı takımda birçok bölgede görev yapan milli futbolcu, iki sezondur maç kaçırmıyor. Son 101 resmi maçın 97'sinde yıldız oyuncu görev yaptı.Son iki sezonda oynanan maçların yüzde 96'sında sahada olan 24 yaşındaki futbolcu, Milli Takım'ın da bankosu durumunda.