İstanbul’da aşk başkadır

Sakatlığı sonrası ameliyat olan ve ülkesinde tedavi gören Mauro İcardi, derbi için sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a gelerek F.Bahçe maçını statta izlemişti. Yıldız futbolcu dün de kız arkadaşı ile İstanbul'un tadını çıkardı. Şehir turu yapan ikili, Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etti. Sosyal medya hesabından çektirdikleri fotoğrafları paylaşan İcardi, "İstanbul…

Boğazın dalgaları, kıyısında sarılırken bize hep aşk sözleri fısıldasın. Tarihin ve sihrin iç içe geçtiği, benim bir parçamın daima ait olacağı bir şehir" notunu düştü. Bu kareler çok sayıda beğeni aldı.

TFF'ye Kasımpaşa maçı için başvuru

SÜPER Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na gün değişikliği için başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılılar, daha önce 2 Mart Pazar günü 16.00'da oynanacağı açıklanan karşılaşmanın 3 Mart Pazartesi gününe alınması istendi. Program, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nden elenmesi öncesi belirlendiği için TFF'nin bu değişikliğe sıcak bakabileceği öğrenildi.