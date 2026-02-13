Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Juve provası
Giriş Tarihi: 13.02.2026

Juve provası

SÜPER Lig'de 22. hafta Aslantepe'de açılacak. 3 puan farkla lider Galatasaray, düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Eyüpspor'u ağırlayacak. Sarıkırmızılı takımda hedef, Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada Eyüpspor'u yenerek zirvedeki puan farkını açmak... Uzun zaman sonra tam kadro olan Galatasaray'da akıllar, 17 Şubat'ta oynanacak Juventus sınavında olacak. Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek ilk 11 tercihinde ve oyuncu değişikliklerinde hamleler yapacak. Galatasaray, lig ve Avrupa'da 12 gün içinde 4 kritik maç oynayacak. Eyüpspor'un ardından salı akşamı Juventus ile İstanbul'da karşılaşacak Aslan, 21 Şubat'ta Konya, 25 Şubat'ta Juventus deplasmanına çıkacak.

