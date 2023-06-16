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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Juve zorluyor

BÜLENT TİMURLENK BÜLENT TİMURLENK
Juve zorluyor

Çizme ekibi, Leeds United küme düşünce satın alma opsiyonunu kullanmadığı ABD’li orta saha Weston McKennie’i takas artı para karşılığında Galatasaray’a teklif etti

Juventus, Nicolo Zaniolo için 25 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalmış ancak "35 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi var. İstiyorsanız verip alın" duvarına çarpmıştı. Serie A temsilcisi, yeni bir teklifle masaya gelmeye karar verdi. Geçen sezonu Leeds United'da kiralık geçiren ancak İngiliz kulübünün küme düşmesi üzerine satın alma opsiyonunu kullanmadığı ABD'li orta saha Weston McKennie'yi takas artı para karşılığında Galatasaray'a teklif etti. Juventus'la 2 yıllık daha kontratı bulunan 24 yaşındaki McKennie, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta görev yapabiliyor. Milli forveti Federico Chiesa'yı satmaya hazırlanan ve ısrarla Zaniolo'yu isteyen Juventus'un, McKennie ile birlikte 15 milyon Euro ödemesi halinde G.Saray'dan Zaniolo'nun Torino şehri kulübüne gönderilebileceği öne sürüldü.

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Geride kalan sezonu Juventus'ta kiralık geçiren ve PSG'ye dönen Paredes'in Fransız kulübünde aldığı 7 milyon Euro'luk ücretten sonra Galatasaray'a transferinin çok zor olduğu iddia edildi. Bu yüzden Juventus'ta 2.5 milyon Euro kazanan McKennie'nin listede daha ön plana çıktığı belirtildi.

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Juve zorluyor
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