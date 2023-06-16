Juve zorluyor

Juventus, Nicolo Zaniolo içinancakduvarına çarpmıştı. Serie A temsilcisi, yeni bir teklifle masaya gelmeye karar verdi. Geçen sezonu Leeds United'da kiralık geçiren ancak İngiliz kulübünün küme düşmesi üzerine satın alma opsiyonunu kullanmadığı ABD'li orta sahaJuventus'la 2 yıllık daha kontratı bulunan 24 yaşındaki McKennie, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta görev yapabiliyor.Juventus'un, McKennie ile birlikte 15 milyon Euro ödemesi halinde G.Saray'dan Zaniolo'nun Torino şehri kulübüne gönderilebileceği öne sürüldü.Geride kalan sezonu Juventus'ta kiralık geçiren ve PSG'ye dönen Paredes'in Fransız kulübünde aldığı 7 milyon Euro'luk ücretten sonra Galatasaray'a transferinin çok zor olduğu iddia edildi. Bu yüzden Juventus'ta 2.5 milyon Euro kazanan McKennie'nin listede daha ön plana çıktığı belirtildi.