Juventus öz güvenli değil
Giriş Tarihi: 14.02.2026

Juventus öz güvenli değil

Juventus öz güvenli değil
Okan Buruk, takımının istekli oyununun kendisini sevindirdiğini söyledi. 2 forvetli oyunu Kocaeli maçı sonrasında deneyip, olumlu sonuç alınmasının da önemli olduğunu belirten Buruk şöyle devam etti: "Salı günü farklı bir maç, güçlü bir rakip bizi bekliyor. Juventus'un çok farklı dizilişleri var. Oyun kurmaları değişiyor. Hesaplanmayacak oyunculara sahipler. Bitirici kanatları var, Kenan çok önemli. Kolay pozisyon vermiyorlar. Ama çok öz güvenli değiller. Inter'le oynayacaklar, onu takip edeceğiz. İki ayaklı maç olduğunu düşünerek oynayacağız. Hedefimiz turu geçmek."

