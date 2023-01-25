Özbek, Bilecik ve Rosier PFDK’da!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Muşavirliği, PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 20Ocak'ta kulübün sitesinden yapmışolduğu açıklamaları nedeniyle sportmenliğe aykırı hareketten 36. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de Ümraniyespor maçısonrasında kullandığı ifadeler sebebiyle"Hakem ve diğer müsabakagörevlileri hakkında açıklamalar" gerekçe gösterilerek 38. maddeden disipline verildi. Beşiktaş'ın, Kayserispor maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Fransız sağ beki Valentin Rosier ise"hakaret" kategorisinden 41. madde uyarınca tedbirli olarak PFDK'lık oldu.
Fatih Terim'e büyük onur HER yılın aralık ayında duyurulan ancak kasımdaki Dünya Kupası'ndan ötürü ertelenen 'Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu' listesini belirleyecek jüri üyeleri belli oldu. İngiltere'nin ünlü The Guardian gazetesi, bu özel ödülü belirleyecek jüride G.Saray'ın ve A Milli Takım'ın eski teknikdirektörü Fatih Terim'e de yer verdi. Adaylar arasında İnter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu da bulunuyor