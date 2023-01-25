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Giriş Tarihi: 25.1.2023

Özbek, Bilecik ve Rosier PFDK’da!

Özbek, Bilecik ve Rosier PFDK’da!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek 36, F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik 38, Beşiktaş’ın Fransız sağ beki Rosier de 41. maddeden disipline verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Muşavirliği, PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak'ta kulübün sitesinden yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle sportmenliğe aykırı hareketten 36. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de Ümraniyespor maçı sonrasında kullandığı ifadeler sebebiyle "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" gerekçe gösterilerek 38. maddeden disipline verildi. Beşiktaş'ın, Kayserispor maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Fransız sağ beki Valentin Rosier ise "hakaret" kategorisinden 41. madde uyarınca tedbirli olarak PFDK'lık oldu.

Fatih Terim'e büyük onur
HER yılın aralık ayında duyurulan ancak kasımdaki Dünya Kupası'ndan ötürü ertelenen 'Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu' listesini belirleyecek jüri üyeleri belli oldu. İngiltere'nin ünlü The Guardian gazetesi, bu özel ödülü belirleyecek jüride G.Saray'ın ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'e de yer verdi. Adaylar arasında İnter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu da bulunuyor

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Özbek, Bilecik ve Rosier PFDK’da!
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