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Giriş Tarihi: 3.12.2023

UEFA’dan çirkin Filistin planı!

MEHMET ÖZCAN
UEFA’dan çirkin Filistin planı!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle son dönemde çıktığı maçlarda ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kalan Galatasaray, bu duruma tepki göstermişti. Bu hataların sarı-kırmızılı camianın İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstermesi ve Filistin'e destek vermesinin ardından başlaması ise dikkat çekti. UEFA yetkililerinin son olarak Manchester United karşılaşmasında RAMS
Park'ta açılan Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartlarını gözlemci raporuna eklediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi de UEFA kulislerinde durumu yakından takip ediyor.

'HAKEM KORKTU 2 PENALTIYI VERMEDİ'
Pendikspor Kulübü, maçtan sonra hakemlere tepki gösterip şu açıklamayı yaptı: "Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik. Tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, iki net penaltımızı vermeyen, korkan bir hakem yönetimi vardı."

ANGELİNO'YA 'SÜPER' KESİK
Manchester United karşısında 18. kez sarı-kırmızılı formayı giyen Angelino'nun kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon Euro satın alma maddesinin devreye girmesine 2 maç kaldı. İspanyol sol bek bu yüzden iki haftadır olduğu gibi Süper Lig'de yine tercih edilmedi ve Kazımcan Pendikspor'a karşı 11'deydi. Leipzig opsiyonu kaldırmazsa Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag deplasmanı, Angelino'nun son maçı olacak.

HELAL OLSUN PENDIKSPOR
Pendiksporlu futbolcular, maça Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktılar.

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UEFA’dan çirkin Filistin planı!
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