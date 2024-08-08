Yeni sol bek geliyor

G.Saray, Köhn'ün ayrılışı ile sol bekte oluşacak boşluğu İngiltere'den dolduracak. Sarıkırmızılı ekip, Aston Villa'dan Lucas Digne ve Alex Moreno'nun transferi için pazarlıklarını sürdürüyor. Bu ikiliden birisi Cimbom'un yeni sol beki olacak. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Digne, 93 maçta 4 gol ve 10 asistle oynadı. 31 yaşındaki Fransız yıldız, Aston Villa'nın yanı sıra Barcelona, Roma, PSG, Lille, Everton formalarını giydi. Milli Takım'da 46 maça çıktı. 13 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip 31 yaşındaki İspanyol sol bek Moreno ise kariyerini Aston Villa'nın yanı sıra Rayo Vallecano, Real Betis. Elche ve Malorca kulüplerinde geçirdi.