Yerli sol bek+yedek stoper

Devre arasında sarı-kırmızılılar, Türk pasaportlu takviye yapıp kadro derinliğini artırmanın peşinde
Van Aanholt, Seferovic ve Mata ile yollarını devre arasında ayırmayı planlayan Galatasaray'da ara transferde öncelik iki bölgeye verildi. Fransız sağ bek Leo Dubois'in son çare olduğu sol beke yerli alternatif arayan sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan UğurÇiftçi ve Antalyaspor'dan Güray Vural için girişimlere başladı. İki oyuncununkulübüyle de masaya oturulacakve sol bek sorunuçözülecek. Takviye düşünülen ikinci mevki ise stoper. Nelsson-Abdülkerim ikilisine yedek bakan Galatasaray cephesi, +3 kuralını dikkate alarak önceliğini yerli savunmacılara verdi. İtalya'da kariyerini sürdüreneski GalatasaraylıKoray Günter'in mali şartlarısoruldu.