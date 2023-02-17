Bütün ülkenin desteğini hissettik

Avcı: “Tribünde G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe bayrakları vardı. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü gördük.”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türk halkı olarak çok büyük bir sınavdan geçtiklerini söyledi… Zorunlu olarak futbol konuştuklarını ancak hiç içinden gelmediğini belirten deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Bütün ülkenin manevi desteğini bizimle hissettik. Tribünde G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe bayrakları vardı. Bunlar keyifli şey. Oyunu çok değerlendirmeyeyim. Oyuncularımmaçın başından itibarenoyun disiplinine sadıkkaldılar. Kazanmak önemliydi. Bu kadar yaşanan olumsuzluklarda vatandaşların yüzünde tebessüm yaptıysak ne mutlu. Kötü gündeki harika görüntüye teşekkür ederim. Futbolun iyileştirici ve birleştiricigücünü gördük."
Düsseldorf'la yardım maçı oynanacak
Trabzonspor, depremzedelere yardım için Fortuna Düsseldorf ile bir hazırlık maçı yapacak. 23 Şubat'ta Basel ile oynanacak rövanş maçı sonrasında bordomavililer, İsviçre'den Almanya'nın Düsseldorf kentine gidecek ve 27Şubat'ta Fortuna Düsseldorf ilehazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşmanın tüm geliri depremzedelere yardım için kullanılacak.
Hayatımın EN ZOR maçı oldu
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, ülke olarak büyük bir afet yaşadıklarını belirtip karşılaşmanın ardından şöyle konuştu: "Hayatta kalanların yaralarını sarmaya çalıştık. Unutulacakbir şey değil. Hayatımınen zor maçını oynadım.Zorunluluktan bir müsabakayaçıktık. Sahaya çıkarken ilk defa bu kadar duygulandım. Birlikte olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum."