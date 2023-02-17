Bütün ülkenin desteğini hissettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türk halkı olarak çok büyük bir sınavdan geçtiklerini söyledi… Zorunlu olarak futbol konuştuklarını ancak hiç içinden gelmediğini belirten deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Bütün ülkenin manevi desteğini bizimle hissettik. Tribünde G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe bayrakları vardı. Bunlar keyifli şey. Oyunu çok değerlendirmeyeyim.Kazanmak önemliydi. Bu kadar yaşanan olumsuzluklarda vatandaşların yüzünde tebessüm yaptıysak ne mutlu. Kötü gündeki harika görüntüye teşekkür ederim.Trabzonspor, depremzedelere yardım için Fortuna Düsseldorf ile bir hazırlık maçı yapacak. 23 Şubat'ta Basel ile oynanacak rövanş maçı sonrasında bordomavililer, İsviçre'den Almanya'nın Düsseldorf kentine gidecek veBu karşılaşmanın tüm geliri depremzedelere yardım için kullanılacak.Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, ülke olarak büyük bir afet yaşadıklarını belirtip karşılaşmanın ardından şöyle konuştu: "Hayatta kalanların yaralarını sarmaya çalıştık.Sahaya çıkarken ilk defa bu kadar duygulandım. Birlikte olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum."