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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Bütün ülkenin desteğini hissettik

Bütün ülkenin desteğini hissettik

Avcı: “Tribünde G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe bayrakları vardı. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü gördük.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türk halkı olarak çok büyük bir sınavdan geçtiklerini söyledi… Zorunlu olarak futbol konuştuklarını ancak hiç içinden gelmediğini belirten deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Bütün ülkenin manevi desteğini bizimle hissettik. Tribünde G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe bayrakları vardı. Bunlar keyifli şey. Oyunu çok değerlendirmeyeyim. Oyuncularım maçın başından itibaren oyun disiplinine sadık kaldılar. Kazanmak önemliydi. Bu kadar yaşanan olumsuzluklarda vatandaşların yüzünde tebessüm yaptıysak ne mutlu. Kötü gündeki harika görüntüye teşekkür ederim. Futbolun iyileştirici ve birleştirici gücünü gördük."

Düsseldorf'la yardım maçı oynanacak
Trabzonspor, depremzedelere yardım için Fortuna Düsseldorf ile bir hazırlık maçı yapacak. 23 Şubat'ta Basel ile oynanacak rövanş maçı sonrasında bordomavililer, İsviçre'den Almanya'nın Düsseldorf kentine gidecek ve 27 Şubat'ta Fortuna Düsseldorf ile hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşmanın tüm geliri depremzedelere yardım için kullanılacak.

Hayatımın EN ZOR maçı oldu
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, ülke olarak büyük bir afet yaşadıklarını belirtip karşılaşmanın ardından şöyle konuştu: "Hayatta kalanların yaralarını sarmaya çalıştık. Unutulacak bir şey değil. Hayatımın en zor maçını oynadım. Zorunluluktan bir müsabakaya çıktık. Sahaya çıkarken ilk defa bu kadar duygulandım. Birlikte olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum."

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Bütün ülkenin desteğini hissettik
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