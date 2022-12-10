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Giriş Tarihi: 10.12.2022

Futbolu inanılmaz çok özledim

YUNUS EMRE SEL
Futbolu inanılmaz çok özledim

Trabzonspor’un milli futbolcusu, “Herkes beni özlemiş, ben herkesi özlemişim. Ama idmanları kenardan izlemek bile zor” dedi

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle nisan ayından önce sahalara dönme ihtimali oldukça düşük olan Dorukhan Toköz, futbolu çok özlediğini söyledi. Takımla Antalya kampına katılan Dorukhan, "Bir hafta oynamayınca futbolu özlüyorsun zaten. Ben futbolu inanılmaz çok özledim. Buraya gelmeden önce psikolojim Allah'a çok şükür iyiydi, pozitifti. Buraya geldim bir yandan çocukları gördüm, hocaları gördüm. Herkes beni özlemiş, ben herkesi özlemişim. Makara yaptık, eğlendik güldük, pozitif enerji verdik. Onlar da bana enerji verdi" dedi. Dorukhan, antrenmanları kenardan izlemenin zorluğunu da dile getirerek, "Bir yandan da saha antrenmanlarını izlediğim zaman insanın içi gidiyor. İnsan özlediğini fark ediyor. Buraya gelmeden önce yine bu kadar farkında değildim, sadece özledim diyordum ama görünce antrenmanlarını, pas antrenmanını, şut antrenmanını, taktik antrenmanı daha fazla özlüyor insan" diye konuştu.

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Futbolu inanılmaz çok özledim
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