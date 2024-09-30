Güneş göründü!

Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Mücadelenin ardından yazılı bir açıklama yapan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor'un emeğini hiçe saydı. Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik. Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu artık adaletin gereğini yapmalı."-mavili formayla ilk kez ağları sarsan Simon Banza, gol sevincinin 'Joker'den geldiğini belirtirken, "Takım ve hocamız için çok mutluyum. Trabzonspor büyük bir kulüp, dolayısıyla her maçı kazanmak için sahaya çıkıyor" dedi. Demokratik Kongolu futbolcu, Mauro İcardi ve Victor Osimhen ile ilgili soruya isecevabını verdi.Ozan Tufan, Konya ceza sahasında rakip futbolcuyla çarpışıp yerde kaldı. Karşılaşma devam ederken Ozan kalkamayınca hakem oyunu durdurdu. Kenara sedye ile taşınan 29 yaşındaki orta sahanın sağ bileği bandaja alındı. Oyuncu, soyunma odasına koltuk değnekleriyle gitti. Bu pozisyonda Trabzonspor penaltı bekledi.