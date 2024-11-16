Kötü gidiş bitecek!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özellikle mali konulara açıklık getiren Başkan Doğan şu ifadeleri kullandı:BU sene bizim için iyi başlayan bir yıl olmadı. Saha sonuçlarından dolayı tüm camiaya karşı mahcubuz. Şenol hocamızla birlikte bu mahcubiyetimizi gidereceğimize olan inancımız tam.20 ay içinde ekonomik anlamda önemli işler yaptık. En önemli sorun, gelir-gider dengesizliği. Şu anda takım maliyetimiz 35 milyon Euro seviyelerinde. Bunun üzerine gelen vergi maliyeti var ve işletme giderlerimiz. İşin özeti şu; Trabzonspor'umuzun 45-50 milyon Euro bulması lazım.BANKALAR Birliği'nden çıkmasaydık, kulübü 815 milyon TL faiz yükünden kurtaramazdık. Bitmedi. Önümüzdeki en önemli problem, ilk sırada vergi borcu. 2 milyar TL civarında bir vergi borcu var.Geldiğimden beri söylüyorum, ben borcu ödemeye talibim. Bundan hiç kaçmadım, geri adım atmadım. Bugüne kadar da 9 milyara yakın parayı karşılıksız kasaya soktuk.ÖNÜMÜZDE kongre süreci var. Sonra arazilerimizle ilgili önemli projelerimiz var. Birlik oldukça, Trabzonspor'u ekonomik özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz.Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü arasında Trabzonspor Koleji'nin yapılması konusunda protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzonspor'un marka değerini eğitimle de pekiştireceğiz. Şehrimiz yeni bir kazanç sağlayacak" dedi.Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümü içerisinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan, milli arada özel olarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Üç oyuncu, teknik ekibin verdiği programların yanı sıra kendilerini daha hazır hale getirmek için bireysel çalışmalar da yapıyor.