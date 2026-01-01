Mourinho’dan Batagov’a servet!

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Batagov, Benfica yolunda. Ukrayna basınından Sport'ta yer alan haberde, Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Portekiz kulübünün, 23 yaşındaki savunmacıyla yakından ilgilendiği ve transferi bitirme konusunda kararlı olduğu belirtildi. Habere göre;Mourinho'nun da ısrarı üzerine Benfica'nın, Batagov için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı veBu arada Napoli'nin de yıldız futbolcu için Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi. Sezon başında kaleci