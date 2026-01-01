Mourinho’dan Batagov’a servet!

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Batagov, Benfica yolunda. Ukrayna basınından Sport'ta yer alan haberde, Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Portekiz kulübünün, 23 yaşındaki savunmacıyla yakından ilgilendiği ve transferi bitirme konusunda kararlı olduğu belirtildi. Habere göre; genç stoperin de Portekiz'e transfer olma seçeneğine olumlu baktığı bildirildi.
Mourinho'nun da ısrarı üzerine Benfica'nın, Batagov için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve bordo-mavili kulübün de bu fiyata 'hayır' demeyeceği bildirildi.
Bu arada Napoli'nin de yıldız futbolcu için Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi. Sezon başında kaleci Uğurcan Çakır'ı KDV dahil 33 milyon Euro bonservis bedeliyle G.Saray'a veren Fırtına, Batagov'u Benfica'ya gönderirse tarihinin en yüksek ikinci satışını gerçekleştirmiş olacak.