Sakin kalan oyunu alır!

TEKNİK ADAM GÖZÜYLE DEV MAÇA BAKIŞ



ABDULLAH ERCAN

Fenerbahçe ve Trabzonspor adına sezonun en önemli maçlarından birini bugün izleyeceğiz. Eğer Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını RAMS Park'a kadar götürmek istiyorsa bu deplasmandan kayıpsız dönmek zorunda. Sarı-lacivertli ekip için galibiyet dışındaki her senaryo sıkıntı olabilir. Trabzonspor da 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' demek için gücünü göstermek isteyecek. Bordo-mavililer, iç saha avantajını da kullanarak rakibine üstünlük sağlamayı deneyecek. İki takımın kadrolarına bakacak olursak, kulübeden destek alamayan bir Trabzonspor var. İlk 11'i iyi ama maçı bitirecek oyuncu konusunda sıkıntıları var. Fenerbahçe ise karşılaşmanın kaderini her an değiştirebilecek çok sayıda isme sahip. Mücadeleye başlayacak ve bitirecek oyuncu konusunda bol alternatifleri var. Bana göre bu gece sakin kalan, anları iyi oynayan takım, galibiyete yakın taraf olacak. Çünkü iki ekip de oyunun bölümlerini iyi oynuyor ancak 90 dakikanın tamamında yoklar.

GÖZLER ONUACHU VE TALİSCA'DA

Trabzonspor'da Onuachu ve Muçi yine başrolü alacaktır. Bu ikilinin yanında Onana'nın da performansı belirleyici olur. Fenerbahçe'de ise çok formda olan Asensio ve Talisca'nın yanı sıra son maçta iki gol atıp üstündeki baskıdan sıyrılan Kerem'in ön plana çıkmasını bekliyorum.



SEVGİLİLER BULUŞACAK

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, tamamen dolu tribünler önünde yapılacak. Sevgililer Günü'ne denk gelen mücadelede Papara Park, Müslüm Gürses'nin "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada" şarkısıyla yankılanacak. Tribünlerde eşleri, çocukları ve aileleriyle birlikte yer alacak çok sayıda taraftarın oluşturacağı tablo, stadyumda farklı bir duygu yoğunluğu yaşatacak.



CARDOZO MAÇA GELDİ

Trabzonspor'un eski oyuncusu Oscar Cardozo, F.Bahçe maçı için Trabzon'a geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Paraguaylı eski santrfor, 2014-

2016 yılları arasında oynamış ve 66 maçta 28 gol ve 6 asist kaydetmişti.



BAŞKANDAN BÜYÜK PRİM!

Trabzon deplasmanı öncesi takıma başarı dileyerek moral veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, galibiyet ödülünü de belirledi. Saran, oyuncuları çok mutlu edecek özel bir prim müjdesi verdi. Futbolcularla görüşen başkan, takıma galibiyet halinde 1 milyon Euro prim dağıtacağını açıkladı.



F.BAHÇE'YE ŞOK HABER!

Fransız basınından Le Parisien, FIFA'nın yapılan usulsüz transferleri denetlemek için mart ayında Türkiye'ye gözlemci göndereceğini iddia etti. Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu'nun asgari ücret üzerinden yapılan sözleşmesindeki usulsüzlük nedeniyle inceleme altına alınacağı konuşuluyordu.