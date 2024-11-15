Trezeguet’nin yeri dolmadı!

Hücumda üretkenlik açısından ciddi sorunlar yaşayan Trabzonspor,kararının adeta cezasını çekiyor. Basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş'indediği Mısırlı sol kanat, eylül ayında sürpriz bir şekilde Al-Rayyan'a bedelsiz olarak kiralandı. Katar'da 2 gol-2 asistle kendini kanıtlayan 30 yaşındaki oyuncunun kontratında satın alma opsiyonu da bulunuyor. Trabzonspor, Trezeguet yerine eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile kanatta da oynayabilen Denis Draguş'u kadrosuna kattı ancak beklediği verimi henüz alamadı.