19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı yarı final biletini aldı

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek, son grup maçı öncesinde yarı finale çıkmayı garantiledi.



19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında, ev sahibi Hırvatistan'ı set vermeden geçerek gruptaki son maç öncesinde yarı finali garantiledi.

Elif Su Eriçek, 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Sude Hacımustafaoğlu 15, Hanife Nur ve İpar da 10'ar sayı kaydetti. Milliler gruptaki son maçta 26 Ağustos Çarşamba günü TSİ 21.00'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.



Hırvatistan-Türkiye: 0-3



Hakemler: Rossella Piana (İtalya), Andjelko Popovic (Sırbistan)



Salon: Nastavno-Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek



Hırvatistan: Koraca, Mihaljevic, Karatovic, Freund, Antunovic, Bilusic, Scoria (L) (Brcic, Kainz (L), Istuk, Pauletic, Zdilar)



Türkiye: Lila, Sude, Sude Naz, İpar, Elif Su, Hanife Nur, Gülce (L) (Çağla, Ege Melisa)



Setler: 15-25, 22-25, 19-25



Süre: 73 dakika (21,26,26)