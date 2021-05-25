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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:15

Bakan Kasapoğlu: 8 bin olimpik ve paralimpik sporcuya her ay harçlık vereceğiz

Bakan Kasapoğlu: 8 bin olimpik ve paralimpik sporcuya her ay harçlık vereceğiz

yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirecek. Beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak olan sporculara ayrıca her ay harçlık verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirilmesi hakkında yeni bir yönetmelik yayımladı.

Yönetmeliğe göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek. Yetiştirilecek sporcuların beslenme, barınama ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gerek kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek. Bu sporculardan, bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile dünya şampiyonasında ilk 3'e girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katına kadar artırılabilecek. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile dünya şampiyonasında ilk 3 dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek.

"DAHA FAZLA ELİT SPORCU YETİŞTİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor dünyası adına önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini sonuna kadar kullanarak olimpik sporcu havuzumuzu olabildiğince geliştirmek ve nihayetinde de daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan ilgisinin, sevgisinin herkesin malumu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde sporda bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Bizler, sporcularımızın inancının, motivasyonunun kırılmaması adına devlet olarak, Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

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Bakan Kasapoğlu: 8 bin olimpik ve paralimpik sporcuya her ay harçlık vereceğiz
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