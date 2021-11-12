Love Island yıldızı Tommy Fury’nin antrenman görüntüleri ortaya çıktı! Jake Paul alay etti...

TOMMY FURY'DEN JAKE PAUL'U KIZDIRACAK SÖZLER

Tommy Fury: "Bu benim için kolay bir dövüş. Gerçekten kolay bir dövüş. 7 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. O bir boksör değil. Bunu kavga ettiğimizde görecek. Boks kariyerine son vereceğim. Dövüştükten sonra artık Jake Paul diye biri olmayacak."