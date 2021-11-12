Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Love Island yıldızı Tommy Fury'nin antrenman görüntüleri ortaya çıktı! Jake Paul alay etti...
Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:33 Son Güncelleme: 12.11.2021 11:47

Love Island yıldızı Tommy Fury'nin antrenman görüntüleri ortaya çıktı! Jake Paul alay etti...

Love Island yıldızı Tommy Fury’nin antrenman görüntüleri ortaya çıktı! Jake Paul alay etti...

Milyonlarca sporseverin beklediği maç olan Tommy Fury - Jake Paul mücadelesi öncesi iki dövüşçünün yaptığı antrenman görüntüleri ortaya çıktı. Love Island yıldızı olan Tommy Fury, bilindiği üzerer WBC ağır sıklet şampiyonu olan Tyson Fury'nin üvey kardeşi. Tommy Fury ile Youtube fenomeni olan Jake Paul 18 Aralık'ta karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Jake Paul, Tommy'nin antrenman görüntüleriyle dalga geçti.

Milyonlarca sporseverin beklediği maç olan Tommy Fury - Jake Paul karşılaşması 18 Aralık'ta ABD'nin Florida kentinde yapılacak. Maç öncesi iki boksör de çalışmalarına devam ederken antrenman görüntüleri ortaya çıktı. Tommy Fury ile Tyson Fury'nin antrenman görüntüleri ile dalga geçen Jake Paul'un görüntüleri sosyal medyada beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLAN GÖRÜNTÜLER

YouTube fenomeni Jake Paul, Love Island yıldızı olan Tommy Fury'nin ağır siklet şampiyonu Tyson Fury ile yaptığı son antrenmanla alay eden bir video kameraya aldı.

TOMMY FURY'NİN ANTRENMAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tommy Fury, Florida'nın Tampa kentindeki mücadele için kardeşi Tyson'ın ve madalyalı eğitmen SugarHill Steward'ın yardımını aldı ve sekiz rauntluk karşılaşmaları öncesinde sıkı çalıştı.

Love Island yıldızı Tommy Fury'nin antrenman görüntüleri ortaya çıktı! Jake Paul alay etti | Video

Tyson Fury, Tommy'nin karnına sağlık topunu vururken görüntülendi. Karın kası çalışan iki boksörün bu görüntüleri sonrası Jake Paul bununla ilgili alay eden bir video yayınladı.

Jake Paul, yayınladığı videoda karnına sağlık topu vuran hocasıyla çalışırken görüntülendi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntülerin ardından ikilinin maçı giderek merak edilmeye başlandı.

TOMMY FURY'DEN JAKE PAUL'U KIZDIRACAK SÖZLER

Tommy Fury: "Bu benim için kolay bir dövüş. Gerçekten kolay bir dövüş. 7 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. O bir boksör değil. Bunu kavga ettiğimizde görecek. Boks kariyerine son vereceğim. Dövüştükten sonra artık Jake Paul diye biri olmayacak."

TOMMY FURY - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

Merakla beklenen dev maç 18 Aralık'ta Florida'da yapılacak. Karşılaşma, 21 bin kişi kapasiteli Amelie Arena'da gerçekleşecek. Maçın Pazar günü erken saatlerde yapılması bekleniyor. Karşılaşma BT Sport Box Office'ten canlı yayınlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Son dakika: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Can Göktuğ Boz mimar Başak Cengiz'i vahşice öldürdü! Suçtan aile mi sorumlu olmalı?
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye alınıyor
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
ARKADAŞINA GÖNDER
Love Island yıldızı Tommy Fury'nin antrenman görüntüleri ortaya çıktı! Jake Paul alay etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA