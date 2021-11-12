Milyonlarca sporseverin beklediği maç olan Tommy Fury - Jake Paul karşılaşması 18 Aralık'ta ABD'nin Florida kentinde yapılacak. Maç öncesi iki boksör de çalışmalarına devam ederken antrenman görüntüleri ortaya çıktı. Tommy Fury ile Tyson Fury'nin antrenman görüntüleri ile dalga geçen Jake Paul'un görüntüleri sosyal medyada beğeni aldı.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLAN GÖRÜNTÜLER
YouTube fenomeni Jake Paul, Love Island yıldızı olan Tommy Fury'nin ağır siklet şampiyonu Tyson Fury ile yaptığı son antrenmanla alay eden bir video kameraya aldı.
TOMMY FURY'NİN ANTRENMAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tommy Fury, Florida'nın Tampa kentindeki mücadele için kardeşi Tyson'ın ve madalyalı eğitmen SugarHill Steward'ın yardımını aldı ve sekiz rauntluk karşılaşmaları öncesinde sıkı çalıştı.
Love Island yıldızı Tommy Fury'nin antrenman görüntüleri ortaya çıktı! Jake Paul alay etti | Video
Tyson Fury, Tommy'nin karnına sağlık topunu vururken görüntülendi. Karın kası çalışan iki boksörün bu görüntüleri sonrası Jake Paul bununla ilgili alay eden bir video yayınladı.
Jake Paul, yayınladığı videoda karnına sağlık topu vuran hocasıyla çalışırken görüntülendi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu görüntülerin ardından ikilinin maçı giderek merak edilmeye başlandı.
TOMMY FURY'DEN JAKE PAUL'U KIZDIRACAK SÖZLER
Tommy Fury: "Bu benim için kolay bir dövüş. Gerçekten kolay bir dövüş. 7 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. O bir boksör değil. Bunu kavga ettiğimizde görecek. Boks kariyerine son vereceğim. Dövüştükten sonra artık Jake Paul diye biri olmayacak."
TOMMY FURY - JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?
Merakla beklenen dev maç 18 Aralık'ta Florida'da yapılacak. Karşılaşma, 21 bin kişi kapasiteli Amelie Arena'da gerçekleşecek. Maçın Pazar günü erken saatlerde yapılması bekleniyor. Karşılaşma BT Sport Box Office'ten canlı yayınlanacak.