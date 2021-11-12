Video Spor Love Island yıldızı Tommy Fury'nin antrenman görüntüleri ortaya çıktı! Jake Paul alay etti | Video
Love Island yıldızı Tommy Fury'nin antrenman görüntüleri ortaya çıktı! Jake Paul alay etti | Video

Love Island yıldızı Tommy Fury'nin antrenman görüntüleri ortaya çıktı! Jake Paul alay etti | Video

12.11.2021 | 10:45

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Milyonlarca sporseverin beklediği maç olan Tommy Fury - Jake Paul mücadelesi öncesi iki dövüşçünün yaptığı antrenman görüntüleri ortaya çıktı. Love Island yıldızı olan Tommy Fury, bilindiği üzerer WBC ağır sıklet şampiyonu olan Tyson Fury'nin kardeşi. Tommy Fury ile Youtube fenomeni olan Jake Paul 18 Aralık'ta karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Jake Paul, Tommy'nin antrenman görüntüleriyle dalga geçti.

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