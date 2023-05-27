Sabah Spor, bomba bir röportaja daha imza attı: Guidetti’den daha iyi olmalıyım

Giovanni Guidetti ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına getirilen Daniele Santarelli, Ay-Yıldızlı bayrak altında yeni bir maceraya yelken açtı. Göreve başlarken, "Ben bir hayalperestimve hiçbir şey imkânsız değildir" sözleriyle iddiasını ortaya koyan İtalyan antrenör, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala SABAHSpor'un konuğu oldu. Sonolarak 2022 FIVB KadınlarDünya Şampiyonası'ndaSırbistan'la şampiyonlukyaşayan 41 yaşındaki çalıştırıcı,Filenin Sultanları ilehedeflerini ve Türkiye'yebakışını anlattı. İşte keyifliröportajdan öne çıkanlar:
DUYGULAR DEĞİL DURUŞ ÖNEMLİ
Milli takımla ilk kampdönemini geçiriyorsunuz. Yakınzamanda maçlar başlayacak.Hedefler neler?
Evimizde oynayacağımıziçin şanslıyız. Ufak tefek sorunlaryaşayabiliriz. Ama bunlarnormal. Duygularımızdan ziyadeduruşumuz belirleyici olacak.Güçlü bir takımız ve zaferiçin her şeyi yapacağız. Nasıl bir takım hayalediyorsunuz?
Hiç pes etmeyen ve hep zaferinpeşinde olan bir ekip istiyorum.Benim düşüncelerimibenimseyen bir oyuncu grubu.Açıkçası karşımda harika birtakım buldum diyebilirim.
Türk seyircilerini nasılbuluyorsunuz?
Ben kenarda çok hareketliyim,maçı yaşıyorum. FakatTürkiye'de tam tersi olacak. Benimonları sakinleştirmem gerek.Benden daha heyecanlı seyircivar. Bu yüzden çok mutluyum.İlk defa Türk seyircisinekarşı oynadığımda Hırvatistanmilli takım antrenörüydüm.Ankara'da Avrupa Şampiyonası'ndakiilk sayıyı hiç unutmayacağım.İlk sayı olduğunda 12bin kişi aynı anda ıslık çalmayabaşladı. Ve şu anda ben onlarlaaynı tarafta olduğum için çokmutluyum. Türkiye'de ilk maçaçıkmak için sabırsızlanıyorum.
HAYALLERİN YERİNE KUPALAR GELECEK
Kendi oyun mantığınızıhayata geçirmek için ne kadarzamana ihtiyacınız var?
Kızlara basit bir sistem vermekistiyorum, çünkü hepimizbiliyoruz ki yeteri kadar zamanımızyok. Bazı yenilikleryani tavsiyelerde bulundum.Ama şüphesiz çok fazla değişiklikistemiyoruz. Türk halkı sizinle ne hayaletmeli?Eksik parçayı siztamamlayacak mısınız?
Herkesin büyük hayallerivar. Yazın sonunda kupalarlabu hayalleri yerine getirmeyiumuyorum. Yazın sonuna kadarda kızları ve taraftarı, buhayalleri gerçeğe çevirebilmekiçin iteceğim.
ÇALIŞMAYACAĞIM OYUNCU TİPİ BELLİ
Maçta en çok neye sinirlenirsiniz?
Benim için duruş çokönemli. Pes etmem. Takımımda pes etmemeli. Kaybedebilirizama benim istediğim,herkese karşı savaşanbir takım olması.Kazanmak için mücadeleetmeyen bir takımya da bir kişigördüğümde kabuledemiyorum. Takım oyundandüştüğü zamanneler yapıyorsunuz?
Her şeyi denerim.Her zamanaynı çözümsonuç getirmezama o anı, yanidüşüşü anlamakgerekir.Ona göre pozitifenerjiyi takımavermekgerekir. Onlarısarsmak gerekir.Her an,birbirindendeğişiklik gösterir.İyi koçda bunu algılarve ona göretakımını hazırlar.Oyuncu değişikliğiyleçözümbulmayaçalışırım. Fakatduygusal olarakçıkmazdaysakdoğru noktayadokunmam gerekir.Benim işiminzor tarafı dabudur.
BU KADAR İLGİYİ HAK EDİYOR MUYUM?
Türkiye'nin büyükbeklentisi var. Bunlarıkarşılayabileceğinizeinanıyor musunuz?
Türk voleybol taraftarları gerçekten harika. Milli takımlarına çok bağlılar. Geldiğim ilk günden beri bunu görüyorum. Beni de gerçekten istediler. Bu denli bir destek ve ilgiyi hak ediyor muyum bilmiyorum ama bildiğim bir şey var, bu sevginin karşılığını taraftarlara, kızlara ve federasyona vermek için elimden gelenin en iyisini sonuna kadar yapacağım. Ben, işimi çok iyi yapabileceğime inanıyorum. Üst seviyede çok iyi oyuncular var. Çok fazla alternatif ve imkân mevcut. Bu sebeple de üzerimdeki baskı çok olacaktır. Baskı olmasa bile ben kendime baskı yaratan bir karakterim.
EBRAR VE VARGASGİBİSİ DÜNYADA YOK
"İki oyuncunun aynı anda sahada olması için bir yol bulmalıyız. Bu iki seviyede pasör çaprazına sahip olan bir ülke yok. Büyük bir şans.
Ebrar ve Vargas'ı takımda nasıl kullanmayıdüşünüyorsunuz?
Aslında bireysel olarak oyuncular hakkında konuşmayısevmem. Öncelikle şunu belirteyim; herbir oyuncumuzun duruşu harika. Ebrar, Vargasve Meliha bizim harika oyuncularımızdan. Ebrarbir süre takımında oynamadı. Toparlamasıiçin zamana ihtiyacı var. Çok çeşitli opsiyonlarımızvar çünkü elimizde çok iyioyuncular mevcut. Vargas ise dünyadakien iyi pasör çaprazlarından biri. Bu ikioyuncunun aynı anda sahada olmasıiçin ortak yol bulmamız gerekiyor.Dünyada bu iki seviyede pasörçaprazına sahip olan bir ülkeyok. Bu, büyük bir şans. Voleybol sizin için nedir? Hayatınızınher şeyi mi?
Voleybol benim hayatım. Bağımlılıkgibi, onsuz yaşayamam. O kadar yoğunduygulara sahibim ki voleybola ömrümüverebilirim. Ama belki de aslında benimvoleybola verdiğimden daha fazlasını voleybolbana vermişti. Voleybol maçı seyretmek benimilacım, bunu yapmadan duramıyorum. Türkiyeligini takip etmek bir tutkuydu.
TÜRK MİLLİ TAKIMI BENİM İÇİN BİR ONUR
Giovanni Guidetti'nin yerine gelmekrisk midir?
Siz Türkiye'ye geldiniz, o da Sırbistan'agitti. Onunla konuştunuz mu? Aranızdabir fikir alışverişi oldu mu?Hayat gerçekten çok garip. Giovanni Sırbistan'agitti, ben Türkiye'ye geldim. Yani benchleri değiştik.Guidetti dünyadaki en iyi antrenörlerden birisi.Bu benim için ayrı bir gurur. Giovanni benim içinbir öğretmen, bir rol model. Ondan sonra böylesibir milli takımın başına geçmek benim için gerçektenonur. Onunla konuşmuştum. Birbirimizemilli takımlarla ilgili bilgi verdik ve karşılıklıtavsiyelerde bulunduk. Giovanni'nin oradaiyi işler yapacağına eminim. Ama umarımbiz çok daha iyi işler yaparız.
HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ
Türkiye'den teklifaldığınızda neler hissettiniz?
Türkiye karşıma çıkan seçeneklerarasında spora olan tutkumu en iyişekilde gösterebileceğim adreslerinbaşındaydı. 6 yıl bir kulüp çalıştırmıştımve önümde milli takım seçeneklerivardı. Böylesi bir federasyonun beniarayacağını hayal bile edemezdim.Çok memnunum. Şu an içindebulunduğum rüyadan uyanmakhiç istemiyorum. Türkiye'deşu ana kadar şampiyonlukkazanılmadı. Bunu beraberyapabiliriz. Son birkaçaydır hayatım tamamıyladeğişti. Sayın başkanımızbana projelerinianlattığında,büyük bir heyecan ve inançlakarşılık verdim. Doğru yerdeolduğumu düşünüyorum. İkisenelik bir kontrat olsaydı, kabuletmem çok zor olurdu. İki senedegeleceğe dair çok fazla değiştireceğiniz,başaracağınız çok şey olmayabilir.Önümüzde Avrupa Şampiyonasıvar. Kısa vadede tabii ki olimpiyathedefimiz var. Ben hiç olimpiyattaoynamadım ve hedefim olimpiyatagitmek. Uzun vadede iseTürk voleybolunun geleceğiiçin çalışmak istiyorum. Tümyaş kategorilerinde yetenekligenç voleybolcuları takipetmeye yönelik bir projeyapmak istiyorum. Türkvoleybolunun geleceğiniinşa etmek istiyorum.
ANTALYA İÇİN GERİ SAYIM
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın da yer aldığı üç ayaktan oluşan 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları 30 Mayıs-4 Haziran arasında Antalya'da oynanacak. Filenin Sultanları, 31 Mayıs'ta Güney Kore, 1 Haziran'da Sırbistan, 3 Haziran'da İtalya ve 4 Haziran'da ise ABD ile karşılaşacak. İkinci hafta 13-18 Haziran'da Hong Kong'da; üçüncü hafta ise 27 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'da oynayacak. 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alan takımlar 12-16 Temmuz'da ABD'deki finallere katılacak.