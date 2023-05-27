Sabah Spor, bomba bir röportaja daha imza attı: Guidetti’den daha iyi olmalıyım

iovanni Guidetti ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına getirilen Daniele Santarelli, Ay-Yıldızlı bayrak altında yeni bir maceraya yelken açtı. Göreve başlarken,sözleriyle iddiasını ortaya koyan İtalyan antrenör, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala'un konuğu oldu.Evimizde oynayacağımıziçin şanslıyız.Duygularımızdan ziyadeduruşumuz belirleyici olacak.Güçlü bir takımız ve zaferiçin her şeyi yapacağız.Hiç pes etmeyen ve hep zaferinpeşinde olan bir ekip istiyorum.Ben kenarda çok hareketliyim,maçı yaşıyorum. FakatTürkiye'de tam tersi olacak. Benimonları sakinleştirmem gerek.Bu yüzden çok mutluyum.İlk defa Türk seyircisinekarşı oynadığımda Hırvatistanmilli takım antrenörüydüm.Ankara'da Avrupa Şampiyonası'ndakiilk sayıyı hiç unutmayacağım.İlk sayı olduğunda 12bin kişi aynı anda ıslık çalmayabaşladı. Ve şu anda ben onlarlaaynı tarafta olduğum için çokmutluyum. Türkiye'de ilk maçaçıkmak için sabırsızlanıyorum.Kızlara basit bir sistem vermekistiyorum, çünkü hepimizbiliyoruz ki yeteri kadar zamanımızyok.Ama şüphesiz çok fazla değişiklikistemiyoruz.Herkesin büyük hayallerivar. Yazın sonunda kupalarlabu hayalleri yerine getirmeyiumuyorum.Benim için duruş çokönemli. Pes etmem. Takımımda pes etmemeli. Kaybedebilirizama benim istediğim,herkese karşı savaşanbir takım olması.Her şeyi denerim.Her zamanaynı çözümsonuç getirmezama o anı, yanidüşüşü anlamakgerekir.Onlarısarsmak gerekir.Her an,birbirindendeğişiklik gösterir.İyi koçda bunu algılarve ona göretakımını hazırlar.Oyuncu değişikliğiyleçözümbulmayaçalışırım.Türk voleybol taraftarları gerçekten harika. Milli takımlarına çok bağlılar. Geldiğim ilk günden beri bunu görüyorum. Beni de gerçekten istediler. Bu denli bir destek ve ilgiyi hak ediyor muyum bilmiyorum ama bildiğim bir şey var, bu sevginin karşılığını taraftarlara, kızlara ve federasyona vermek için elimden gelenin en iyisini sonuna kadar yapacağım. Ben, işimi çok iyi yapabileceğime inanıyorum. Üst seviyede çok iyi oyuncular var. Çok fazla alternatif ve imkân mevcut. Bu sebeple de üzerimdeki baskı çok olacaktır. Baskı olmasa bile ben kendime baskı yaratan bir karakterim."İki oyuncunun aynı anda sahada olması için bir yol bulmalıyız. Bu iki seviyede pasör çaprazına sahip olan bir ülke yok. Büyük bir şans.Aslında bireysel olarak oyuncular hakkında konuşmayısevmem. Öncelikle şunu belirteyim; herbir oyuncumuzun duruşu harika.Ebrarbir süre takımında oynamadı. Toparlamasıiçin zamana ihtiyacı var.Vargas ise dünyadakien iyi pasör çaprazlarından biri. Bu ikioyuncunun aynı anda sahada olmasıiçin ortak yol bulmamız gerekiyor.Voleybol benim hayatım. Bağımlılıkgibi, onsuz yaşayamam. O kadar yoğunduygulara sahibim ki voleybola ömrümüverebilirim.Voleybol maçı seyretmek benimilacım, bunu yapmadan duramıyorum. Türkiyeligini takip etmek bir tutkuydu.Hayat gerçekten çok garip. Giovanni Sırbistan'agitti, ben Türkiye'ye geldim.Guidetti dünyadaki en iyi antrenörlerden birisi.Bu benim için ayrı bir gurur.Ondan sonra böylesibir milli takımın başına geçmek benim için gerçektenonur. Onunla konuşmuştum.Türkiye karşıma çıkan seçeneklerarasında spora olan tutkumu en iyişekilde gösterebileceğim adreslerinbaşındaydı. 6 yıl bir kulüp çalıştırmıştımve önümde milli takım seçeneklerivardı. Böylesi bir federasyonun beniarayacağını hayal bile edemezdim.Çok memnunum. Şu an içindebulunduğum rüyadan uyanmakhiç istemiyorum. Türkiye'deşu ana kadar şampiyonlukkazanılmadı. Bunu beraberyapabiliriz. Son birkaçaydır hayatım tamamıyladeğişti. Sayın başkanımızbana projelerinianlattığında,büyük bir heyecan ve inançlakarşılık verdim. Doğru yerdeolduğumu düşünüyorum. İkisenelik bir kontrat olsaydı, kabuletmem çok zor olurdu. İki senedegeleceğe dair çok fazla değiştireceğiniz,başaracağınız çok şey olmayabilir.Önümüzde Avrupa Şampiyonasıvar. Kısa vadede tabii ki olimpiyathedefimiz var. Ben hiç olimpiyattaoynamadım ve hedefim olimpiyatagitmek. Uzun vadede iseTürk voleybolunun geleceğiiçin çalışmak istiyorum. Tümyaş kategorilerinde yetenekligenç voleybolcuları takipetmeye yönelik bir projeyapmak istiyorum. Türkvoleybolunun geleceğiniinşa etmek istiyorum.Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın da yer aldığı üç ayaktan oluşan 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları 30 Mayıs-4 Haziran arasında Antalya'da oynanacak. Filenin Sultanları, 31 Mayıs'ta Güney Kore, 1 Haziran'da Sırbistan, 3 Haziran'da İtalya ve 4 Haziran'da ise ABD ile karşılaşacak. İkinci hafta 13-18 Haziran'da Hong Kong'da; üçüncü hafta ise 27 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'da oynayacak. 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alan takımlar 12-16 Temmuz'da ABD'deki finallere katılacak.