Başpehlivan Cengizhan Şimşek’e büyük şok!

Edirne'de geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in 1-3 Temmuz'da güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e 9 Mart 2022'den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti.Yaşanan gelişmelerin ardından Şimşek, geçtiğimiz Mart ayında başpehlivanlık unvanı ve kemeri ile ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı.

3 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VERİLDİ

Şimşek'in hak mahrumiyeti cezası ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun kararı gereğince 09 Mart 2023 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl hak mahrumiyeti cezası olarak güncellendi. Ancak Şimşek, anılan süre içerisinde hak mahrumiyeti cezası bulunmasına rağmen müsabakalara katılınca cezası infaz edilemedi. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, cezanın 10 Mart 2023 tarihinden itibaren yeniden işleme konulması için Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'na yazılı talepte bulundu. Talebi değerlendirerek kararını açıklayan Federasyon Disiplin Kurulu, Şimşek'in 10 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmasına karar verdi.

KIRKPINAR'A KATILABİLECEK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; "Buna göre sporcu Cengizhan ŞİMŞEK 26 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak olan başta CW Enerji 2023 yılı Türkiye Yağlı Güreş Ligine dahil Kocaeli Sekapark ve Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılamayacak olup: 26 Haziran 2023 tarihinden itibaren başta 662.Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri olmak üzere tüm güreşlere katılma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu Disiplin Kurulu kararı sporcuya ve konunun diğer muhataplarına tebliğ edilecek olup; söz konusu kararın sporcu ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun temyiz başvurusuna açık bir karar olduğu kamuoyumuz tarafından unutulmamalıdır" denildi.