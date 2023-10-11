Haber hattı

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Giriş Tarihi: 11.10.2023

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Melissa Vargas memleketi Malatya'da
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Melissa Vargas, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte 'Memleketim' dediği Malatya'yı ziyaret etti. Malatyalıların büyük ilgi gösterdiği Küba asıllı Türk sporcuya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, onur belgesi verdi. Vargas yaptığı konuşmada, "Bana gösterdiğiniz sevgi için sizleri çok seviyorum. Melisa Vargas olarak Malatyalıyım ve sizlerle olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kalyon Enerji'den Ercümen'e destek
Milli sporcu Şahika Ercümen'in Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ettiği ve paletsiz değişken ağırlık kategorisinde gerçekleştireceği dünya dalı rekoru denemesine Kalyon Enerji, sponsor oldu. Deneme, 17 Ekim'de Hatay Yayladağı'nda gerçekleştirilecek. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, "Cumhuriyet'in 100. yılında nefeslerimizi tutarak Şahika Hanım'ın rekor dalışına tanıklık edeceğiz. Gökyüzünde olduğu gibi denizde de sınırları kaldıracağız" diye konuştu.

Beşiktaş'tan TFF'ye stadyum tepkisi
TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun EURO 2032 için UEFA'ya bildirdiği stadyumların arasında Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı yer almadı. Siyah-beyazlı kulüp, bu duruma tepki olarak sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıp, statlarının fotoğrafını koydu ve "Dünyanın en güzel stadı burada" notunu düştü. Beşiktaş ayrıca bu gönderisine TFF'yi etiketledi.

TUR'un Kraliçe Etabı Alexey Lutsenko'nun
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 104.1 kilometrelik Fethiye-Babadağ etabını Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko 3.34.17'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Lutsenko, zorlu tırmanış etaplarından dolayı "Kraliçe" adı da verilen etapta Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen ile 24 saniyelik farkı kapatara genel klasman liderliğine yükseldi. TUR'un dördüncü gününde Fethiye Marmaris Etabı geçilecek.
BAHADIR BEYARSLAN

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