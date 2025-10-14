Haber hattı

Gattuso: Ateşkesten dolayı çok mutluyuz

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Gazze'de ateşkes yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün İsrail ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen 47 yaşındaki teknik adam, "Bu ateşkesin yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın (Bugün) maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek" ifadelerini kullandı.



Belaruslu rakibini yenen Zeynep Sönmez 2. turda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı. Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, 114. sıradaki Sasnovich'i 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti. Organizasyon, 23 yaşındaki milli sporcumuz için sosyal medya paylaşımı yaptı ve 'bir set geriden gelip kazandı' mesajıyla tebrik etti.

Çekya Milli Takımı'nda Fatih Terim sesleri

AVRUPA'NIN zayıf takımlarından Faroe Adaları'na 2-1 yenilen Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verilmesi bekleniyor. Grupta 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 13 puanla 2. sırada yer alan ve Dünya Kupası'na doğrudan gitme şansı kalmayan Çekler, son müsabakasında Cebelitarık'ı yenerse 2. olarak playoff'a kalacak. Öte yandan Çekya Milli Takımı Genel Menajeri Pavel Nedved de "Çekya'ya döndükten sonra durumu değerlendireceğiz" yanıtını verdi. Çek basınında "Kurtarıcı" rolü için Fatih Terim'in adı gündeme geldi. Terim, Nedved ile S.Arabistan takımı Al Shabab'da birlikte çalışmıştı.

2026 Dünya Kupası'nı 22 takım garantiledi

DÜNYA Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı, ev sahipleriyle birlikte 22'ye yükseldi. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek şampiyonada Afrika Elemeleri'nde Komorlar'ı 1-0 yenen Gana, grubunu lider tamamlayarak organizasyona katılmayı garantiledi. Ayrıca Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay, şu ana kadar turnuvada yer alan diğer takımlar oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da düzenlenecek.

Almanya'da tarihe geçen skor

ALMANYA'NIN Hamburg bölgesinde oynanan amatör lig maçında gol rekoru kırıldı. Mesopotamien 2, Moorburg'u evinde ağırladı. Maça 7 kişi çıkan Moorburg'a karşı ev sahibi maçı 66-0 gibi tarihi bir farkla kazandı. Mesopotamien 2'de Türk futbolcu Ömer Yıldırım 17 gol kaydetti. Ayrıca İbrahim Chaaban 9, Alassani 4, Walid Chaaban 2, El Youbi 4, Baptista 1, Troudi 10, Makocevic 7, Stritzki 1, Gabriel Çakır 3 gol atarken, 9 kez Moorgburg'lu futbolcular kendi kalesini sarstı. Mesopotamien 2, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla birinci sırada yer aldı. Konuk ekip puansız şekilde ligin dibinde bulunuyor.