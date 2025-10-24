Nesrin Baş, U23 Dünya Şampiyonu oldu!

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 10-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Nesrin Baş, üçüncü kez dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

NESRİN BAŞ BİR İLKE İMZA ATTI

Turnuvaya fırtına gibi başlayan Nesrin Baş, ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk'u 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Alman Gerda Barth'ı 8-1 öndeyken tuşla, yarı finalde ise Kırgız Gülnura Tashtenbekova'yı 8-6 mağlup ederek finale yükselmişti.



U23 kategorisinde üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, bu zaferle birlikte kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti. Üst üste U23 Dünya Şampiyonası'nda 4 final yaparak sadece Türk güreşinde değil dünyada bir ilke imza attı.

TUBA DEMİR GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Öte yandan, kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Milli Güreşçi Tuba Demir ise finalde Kazakistanlı Shugyla Omırbek'e 12-8 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.