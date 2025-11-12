ATP Finalleri’nde Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton’ı mağlup etti

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Bjorn Borg Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Auger-Aliassime, 5 numaralı seribaşı Shelton'ı 2 saat 25 dakika süren mücadele sonunda 4-6, 7-6 ve 7-5 biten setlerle 2-1 mağlup etti.

Kanadalı raket, gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti ve yarı final iddiasını sürdürdü. İki karşılaşmayı da kaybeden Shelton'ın ise yarı final şansı kalmadı.

ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, aynı gruptaki İtalyan Jannik Sinner ile Alman Alexander Zverev arasında oynanacak maçla sürecek.