Mete Gazoz’dan ‘Sporcu Ailem’ Projesine destek

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen 'Sporcu Ailem' Projesi Eğitim Programı, Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; milli okçu Mete Gazoz, antrenör babası Metin Gazoz, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile çok sayıda veli katıldı.

Toplantıda velilere hitap eden Mete Gazoz, çocukların spor ve eğitim hayatında aile desteğinin belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, spor ile eğitimin birlikte ve sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini ifade etti. Gazoz, kendi spor kariyerinden örnekler vererek anne ve babasının yönlendirici ve bilinçli yaklaşımının başarısında büyük payı olduğunu belirtti.

'ÇOCUKLARIN SEVDİĞİ BRANŞA YÖNLENDİRİLMESİNİN ÇOK ÖNEMLİ'

Çocukların sevdiği branşa yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Gazoz; spor disiplininin ailede başladığını, yeteneğin ancak düzenli çalışma ve disiplinle başarıya dönüştüğünü söyledi. Milli takım kamplarındaki yoğun antrenman sürecine de değinen Gazoz, hedeflerinin 2028 Olimpiyatları olduğunu ve yılın büyük bölümünü antrenmanla geçirdiğini aktardı.

Programda söz alan Mete Gazoz'un babası ve antrenörü Metin Gazoz ise çocukların farklı branşlarla tanışmasının gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, devletin sporcu çocuklara sunduğu imkanların geçmişe kıyasla oldukça genişlediğine dikkat çekti.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da konuşmasında sporla yetişen nesillerin ülkenin geleceği açısından önemine vurgu yaptı. İstanbul genelinde spor tesislerinin sayısının artırıldığını belirten Özbay, yurt ve spor tesisi konseptlerinin bir arada planlandığını, vatandaşların her yaştan spor yapabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Eğitim programında, çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşmasında sporun rolü ele alınırken, sporun akademik başarıya engel olmadığı, aksine disiplin ve özgüven kazandırdığı vurgulandı.