Fenerbahçe Medicana Eczacıbaşı’nı yıktı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, evinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 25-12, 25-23, 18-25 ve 25-22'lik setlerle rakibini yendi.Eczacıbaşı'nın en skorer ismi 21 sasıyla Ebrar Karakurt oldu. Diğer sonuçlar: İlbank-Kuzeyboru: 1-3, THY-Göztepe: 2-3, VakıfBank- Aydın: 3-0, Aras-Zeren: 0-3, Bahçelievler-Galatasaray Daikin: 0-3, Nilüfer Bld.-Beşiktaş: 3-1.