Josie Baff’tan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda altın madalya!

Giriş Tarihi: 13.02.2026 18:33

Josie Baff, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kadınlar snowboard kros kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kadınlar snowboard kros kategorisinde Avustralyalı Josie Baff, altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 7. gününde kadınlar snowboard kros finalleri, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Final yarışında rakiplerini geride bırakan Josie Baff, altın madalyaya ulaştı. Baff, Milano-Cortina 2026'da podyuma çıkma başarısı gösteren ilk Avustralyalı kadın sporcu oldu.

Bu kategoride Çek Eva Adamczykova gümüş, İtalyan Michela Moioli ise bronz madalya elde etti.

