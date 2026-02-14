Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bahçelievler Belediyespor, Sultanlar Ligi'ne veda etti!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 00:28

Bahçelievler Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun bitmesine 4 hafta kala küme düştü.

AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank'a 3-0 yenilen Bahçelievler Belediyespor, 2025-2026 normal sezonunun bitimine 4 hafta kala küme düştü.

Ligde geride kalan 22 haftada sadece 1 galibiyet alan ve 21 müsabakada rakiplerine mağlup olan İstanbul ekibi, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Tek galibiyetini küme düşme korkusu yaşayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek alan Bahçelievler Belediyespor, kalan 4 maçı da 3-0 kazanıp 14 puana ulaşsa dahi, 15 puanla 12. sırada bulunan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un gerisinde kalacak.

Son iki sırada yer alan 2 takımın düşeceği ligde, 13. sıradaki İlbank'ın ise 13 puanı bulunuyor.

