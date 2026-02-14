Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Kaan Önol Lang, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 49'uncu oldu!
Giriş Tarihi: 14.02.2026 18:32

Kaan Önol Lang, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 49'uncu oldu!

Türkiye'yi alp disiplininde temsil eden Thomas Kaan Önol Lang, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda erkekler büyük slalom kategorisinde 49'uncu oldu.

AA
Kaan Önol Lang, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda 49’uncu oldu!
  • ABONE OL

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi alp disiplininde temsil eden Thomas Kaan Önol Lang, erkekler büyük slalom kategorisinde 49'uncu sırayı aldı.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde alp disiplini erkekler büyük slalom müsabakaları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Milli sporcu Thomas Kaan Önol Lang, ikinci iniş yarışında 1 dakika 18.83 saniyelik derecesiyle 49. sırayı elde etti.

İlk iniş yarışında 1.25.67'lik süresiyle 53'üncü olan Thomas Kaan Önol Lang, toplamda da 2.44.50'lik zamanıyla büyük slalom kategorisini 49'uncu sırada bitirdi.

Milli sporcu, 16 Şubat Pazartesi günü TSİ 12.00'deki erkekler slalom yarışıyla olimpiyat mücadelesini tamamlayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaan Önol Lang, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 49'uncu oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz