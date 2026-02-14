Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli boksör Seyda Keser son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 14.02.2026 18:30

Milli boksör Seyda Keser için Amasya'da cenaze töreni düzenlendi.

İHA
Hayatını kaybeden milli boksör Seyda Keser (35), memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmesi sonrası Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul'dan Amasya'ya getirilen Keser, Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray köyü kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi. Törene Keser'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, eski milli güreşçi Mahmut Demir ile vatandaşlar katıldı.

Mahmut Demir, "Milli boksörümüz, değerli kardeşimiz Seyda Keser'i bugün Gediksaray Köyü'nde ebediyete uğurladık. Erken bir kayıp, tarifsiz bir acı. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" diye konuştu.

