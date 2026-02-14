Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri VakıfBank, Bahçelievler'e set vermedi
Giriş Tarihi: 14.02.2026 18:23 Son Güncelleme: 14.02.2026 18:24

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

VakıfBank, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Kalay, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Reid, Ceylan Arısan, Jaksic, Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz (Berre İnce, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Eda Say)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Boskovic, Markova)

Setler: 21-25, 23-25, 20-25

Süre: 87 dakika (28, 33, 26)

