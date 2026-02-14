VakıfBank, Bahçelievler’e set vermedi

VakıfBank, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hakemler: Ahmet Kalay, Sadettin Kıral
Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Reid, Ceylan Arısan, Jaksic, Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz (Berre İnce, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Eda Say)
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Boskovic, Markova)
Setler: 21-25, 23-25, 20-25
Süre: 87 dakika (28, 33, 26)