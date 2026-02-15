46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu!

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun 46'ncısı gerçekleştirildi.

41 ülkeden toplam 2 bin 936 sporcunun yer aldığı uluslararası organizasyon, Halk Koşusu ile başladı. Ardından 21 kilometrelik Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 10 kilometrelik Çeyrek Maraton ve 1 kilometrelik Çocuk Koşusu parkurlarında yarışlar gerçekleştirildi.

"HEDEFİMİZ TAM MARATON'A DÖNÜŞTÜRMEK"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun önemine değinerek, "Trabzon'umuz tarih, kültür ve sanat şehri olmasının yanı sıra, sporun tüm branşlarının olimpik düzeyde icra edilebildiği önemli bir spor kentidir. Bugün 46'ncısını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, bu organizasyonu 50'nci yılında İstanbul'da olduğu gibi tam maratona dönüştürmektir. İstanbul'daki tam maratonun ardından Anadolu'daki tek maraton olma özelliğini taşımasını arzu ediyoruz." dedi.